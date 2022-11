Les Diables battus par l’Egypte avant la Coupe du monde: une triste première depuis… 1986

Si le fort taux d’humidité au sein du stade Jaber-Al-Ahmad de Koweït City n’a pas joué en faveur des Diables rouges, ceux-ci sont aussi et surtout tombés face à une sélection égyptienne affamée (1-2). Malgré leur absence au Qatar, les Pharaons se sont montrés appliqués, organisés, avec la volonté de montrer ce qu’ils valaient face à la deuxième nation du classement FIFA. Contre cette détermination de tous les instants, les Belges ont cédé. Et ils n’ont pas tous été irréprochables… N’est-ce pas Eden Hazard, Timothy Castagne, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne ?

Une défaite qui, fondamentalement, n’a rien de dramatique en soi au regard du contexte amical. Elle doit plutôt agir comme une fameuse piqûre de rappel à quelques jours de l’entrée en lice face au Canada (mercredi 23/11). Se rappeler que la sélection n’est plus à son « prime », qu’elle ne peut plus se permettre de paraître pour prester. Tout simplement, qu’elle devra enfiler son bleu de travail si elle veut franchir la phase de poules. « Nous devons tirer des leçons de nos erreurs pour préparer du mieux possible notre premier match », précisait Yannick Carrasco, l’un des meilleurs Diables ce vendredi soir.