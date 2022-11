Jean-Michel Larqué: «À la FIFA, le ver est dans le fruit. Peut-être même qu’il n’y a plus de fruit»

The Last Dance pour Jean-Michel Larqué, l’un des consultants cultes du paysage audiovisuel français. À 75 ans, l’ancien médian international français, passé à la postérité via le duo qu’il a formé pendant un quart de siècle avec Thierry Roland, s’apprête à tirer définitivement sa révérence. Revenu aux affaires juste avant l’Euro 2020 par passion du métier, il se projettera une nouvelle fois vers l’avant pour Sudinfo, dont il est le consultant international sur les grands tournois depuis l’Euro 2016. Attachez vos ceintures, le propos est souvent décapant mais toujours frappé au coin du bon sens.

Jean-Michel Larqué, le débat fait rage depuis de nombreux mois et la question s’impose dès lors comme une évidence. Que vous inspire sur le plan philosophique l’ouverture de la Coupe du monde, ce week-end au Qatar ?