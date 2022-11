Alexia Bertrand: le coup de l’Open VLD au MR, bienvenue chez les bleus

Quand le Palais royal annonce à 16 heures vendredi que « le Roi reçoit Alexia Bertrand en audience pour sa prestation de serment en tant que secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs », c’est « la stupeur, l’émoi au MR. Tout le monde tombe des nues ». A cette heure-là, personne ne sait chez les libéraux francophones que la cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, autoproclamée candidate MR à la ministre-présidence bruxelloise pour 2024, devient membre du gouvernement De Croo sous les couleurs de l’OpenVLD. Et ce, en lieu et place d’Eva De Bleeker, démissionnaire (lire ci-contre). Le président du parti, Georges-Louis Bouchez lui-même, vient de l’apprendre de la bouche de son homologue OpenVLD, Egbert Lachaert. Mis devant le fait accompli, sans être associé à la décision. « Il a fallu faire vite », justifie-t-on dans l’entourage du Premier ministre.