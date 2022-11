Règlement de comptes dans la famille libérale

En accueillant Alexia Bertrand à l’Open VLD et en la faisant monter comme libérale flamande au fédéral au risque de fâcher ses troupes, Egbert Lachaert fait coup double.

C’est un événement politique d’un genre peu commun qui s’est produit ce vendredi soir, et c’est Georges-Louis Bouchez qui en fait provisoirement les frais. La désignation par l’Open VLD de la... MR Alexia Bertrand au poste de secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, à l’insu de son président de parti, a des allures de règlement de comptes. L’effet de surprise est total : ce coup-là, dans l’instant, c’est de la bombe !

En acceptant cette désignation, Alexia Bertrand, cheffe de groupe du MR au parlement bruxellois, avocate, parfaite trilingue, ex-chef de cabinet de Didier Reynders, avec un poids politique croissant à Bruxelles, se venge en tout cas d’un président qui lui a préféré il y a quelques semaines, comme ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, à l’époque non membre du parti, non libérale et sans aucune expérience politique.