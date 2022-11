Guerre en Ukraine: des chasseurs russes survolent «dangereusement» des navires de l’Otan, l’Alliance met en garde

« L’Otan a jugé l’interaction dangereuse et non professionnelle car elle a été menée dans une zone de danger connue, qui a été activée pour l’entraînement à la défense aérienne, et en raison de l’altitude et de la proximité des avions », selon un communiqué. « L’interaction a augmenté le risque d’erreurs de calcul, d’erreurs et d’accidents. »

Le communiqué indique que les forces de l’Otan ont « agi de manière responsable » face à cet incident, conformément à la réglementation maritime.

« L’Otan réagira de manière appropriée à toute interférence avec l’activité légale de l’Otan dans la zone qui met en danger la sécurité de nos avions, navires ou de leurs équipages. L’Otan ne cherche pas la confrontation et ne représente aucune menace », a-t-il poursuivi.

L’incident survient alors que les tensions augmentent entre l’Otan et la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février.

Les craintes d’un affrontement entre les deux parties se sont intensifiées cette semaine après qu’un missile a tué deux personnes dans la Pologne voisine de l’Ukraine. Varsovie est membre de l’Otan.

L’alliance n’a pas tardé à calmer les tensions en disant qu’il s’agissait probablement d’un missile de défense anti-aérienne de Kiev.