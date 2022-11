La presse internationale s’inquiète de la défaite des Diables rouges contre l’Égypte: «Roberto Martinez a du travail à faire»

Une répétition générale ratée pour les Diables rouges à Koweït City. Une défaite qui pose question. Cela n’a pas échappé non plus à certains médias étrangers. La presse espagnole a dû constater une fois de plus qu’Eden Hazard n’est plus Hazard, tandis que les médias anglais voient qu’Alderweireld n’est plus le même défenseur que celui à Tottenham et que Batshuayi manque de qualité comme à Chelsea. « Martínez a du travail devant lui. »

Le journal espagnol AS est affirmatif : « La Belgique envoie des signaux inquiétants. » résume le journal avant d’évoquer le cas d’Eden Hazard et le match de De Bruyne : « Autour d’Eden, il y a également des inquiétudes. Il n’est clairement pas en forme et ce n’est pas une coïncidence s’il joue à peine à Madrid. Ensuite, il était plus étrange que le joueur de Manchester (De Bruyne, ndlr) n’aille pas bien non plus. Il a manqué son contrôle sur le premier but contre. […] Les Diables rouges étaient irrécupérables. »

De son côté, le tabloïd Britannique The Sun décrit les deux buts concédés par la Belgique comme « d’une simplicité enfantine » avant de pointer du doigt la défense et Toby Alderweireld : « Pendant tout un match, la défense belge a eu du mal à faire face à la vitesse des Pharaons en attaque. Cela pourrait bien être un problème lorsqu’ils affronteront bientôt des joueurs comme Alphonso Davies (si le Canadien est rétabli à temps, ndlr). Alderweireld, par exemple, a eu beaucoup de mal : son manque de vitesse a été clairement mis en évidence à plusieurs reprises par l’agile Trezeguet ». Toutefois, le quotidien reste rassurant : « La Belgique reste favorite pour terminer première de sa poule, mais elle devra faire beaucoup mieux que ce qu’elle a fait ce soir. Roberto Martínez a du travail à faire »

En France, RMC Sport écrit ceci : « C’est un résultat qui risque de donner quelques maux de tête à Roberto Martinez. À cinq jours de son entrée en lice à la Coupe du monde, la Belgique ne s’est pas rassurée en s’inclinant ce vendredi face à l’Égypte (2-1), en match de préparation au Koweït. Privés de Romelu Lukaku et Leandro Trossard, toujours en phase de reprise, les Diables Rouges ont eu la maîtrise du ballon pendant 90 minutes, mais ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux au Jaber International Stadium. »