«L’Egypte remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions», estime la France

L’Union européenne rejette une proposition « inacceptable » de la présidence égyptienne de la COP27 sur le climat, qui conduirait à remettre en cause les engagements passés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, a indiqué samedi à l’AFP une source gouvernementale française.

« A ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les acquis de Paris et de Glasgow sur la baisse des émissions. C’est inacceptable pour la France et les pays de l’UE », a-t-on dit dans l’entourage de la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.