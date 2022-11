Coupe du monde 2022: la sélection argentine se prépare à la compétition en organisant un barbecue (vidéo)

Comme l’explique Tycsports et Dario Olé, la sélection argentine a apporté avec elle plus 900 kilogrammes de viande argentine au Qatar. Cinq grils ont également été apportés et même un chef spécialisé dans les asados est monté à bord. Les joueurs argentins disposent donc d’un espace spécial à l’université du Qatar, consacré aux asados, un barbecue traditionnel visant à faire de la bonne cuisine et à resserrer les liens entre les équipes.