Coupe du monde 2022: Manuel Neuer portera le brassard arc-en-ciel malgré le risque de sanctions

Plusieurs sélections, dont, outre l’Allemagne, notamment la Belgique, les Pays-Bas ou l’Angleterre, avaient annoncé en septembre leur intention de porter ce brassard durant le Mondial, comme signe en faveur de la diversité et de l’égalité.

Le capitaine de l’Allemagne Manuel Neuer compte porter le brassard arc-en-ciel « One Love » lors du premier match de la Coupe du monde de son équipe contre le Japon (23 novembre), malgré le risque d’éventuelles sanctions de la FIFA, l’instance mondiale du football. Le gardien a confirmé en conférence de presse qu’il se joindra à l’action prévue par plusieurs capitaines dans ce Mondial.

La FIFA n’a pas encore interdit officiellement le brassard « One Love », mais les déclarations politiques sont interdites dans ses status. Samedi, à la veille du match d’ouverture entre l’Equateur et le Qatar, la FIFA a présenté des brassards alternatifs avec des « messages positifs » comme #FootballUnitesTheWorld, #SaveThePlanet ou encore #NoDiscrimination. L’instance mondiale du football s’est en effet associée à des agences des Nations Unies pour mener des campagnes sociales durant la Coupe du monde, ajoutant que « des opportunités de messages seront offertes aux équipes participantes via les brassards des capitaines ». « Chaque journée de compétition sera associée à un message en particulier », a expliqué la FIFA.