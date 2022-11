GP d’Abou Dhabi: Sergio Perez prend le meilleur temps des derniers essais libres

Sergi Perez, à égalité de points avec le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc avant cette 22e course, a devancé de 152/1000e son double champion du monde d’équipier Max Verstappen lors de cette troisième et dernière heure d’essais sur le circuit de Yas Marina.

Derrière, les Mercedes de Lewis Hamilton (+240/1000e) et George Russell (+413/1000e) ont pris les 3e et 4e temps, confirmant leur forme des dernières courses. Au Brésil dimanche dernier, Russell a en effet signé sa première victoire en F1 et la première des Flèches d’argent en 2022, devant son équipier pour un doublé.

Dans sa lutte pour la deuxième place au championnat, Leclerc est pour l’instant à la peine, à plus d’une demi-seconde de Pérez.

L’autre Ferrari de Carlos Sainz est juste derrière Leclerc, tous deux dépassés par la McLaren de Lando Norris au 5e rang de cette séance.

Pour la Scuderia, il est temps que la saison, débutée sur les chapeaux de roue, s’achève: à défaut d’un titre qui semblait être jouable en début d’année, les Rouges vont devoir se battre pour préserver leur deuxième place au championnat des constructeurs, menacés par les Mercedes à 19 points derrière.

Cette ultime course de l’année est, comme souvent, l’occasion d’adieux ou du moins d’au revoir pour plusieurs pilotes. En premier lieu, l’Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin), quadruple champion du monde (2010-2013), quitte la discipline.

Le Canadien Nicholas Latifi (Williams), poussé lui à la sortie en raison de ses mauvaises performances à l’image de ce plus mauvais temps en essais, vit lui aussi ses dernières heures en F1.

Mick Schumacher quittera lui aussi l’élite dimanche, non retenu par son écurie Haas pour 2023, mais espère rebondir ailleurs dans le futur.

Tout comme Daniel Ricciardo (McLaren), qui n’a pas de volant en 2023 mais pourrait être le pilote réserve de Red Bull, à en croire Helmut Marko, un des influents dirigeants de l’écurie championne du monde, qui l’a annoncé vendredi sur Sky Germany.