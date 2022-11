Le sélectionneur du Canada sur l’importance d’Eden Hazard: «Si les fans veulent le voir sur le banc, je serai heureux»

À lire aussi Battus par l’Égypte, les Diables inquiètent et Eden Hazard encore plus

John Herdman a également parlé d’Eden Hazard : « Il reste un joueur déterminant pour l’équipe belge. Il initie les actions, il crée le mouvement, il apporte encore par son intelligence de jeu. Je peux comprendre les doutes qu’il y a à son sujet, et si les fans veulent le voir sur le banc, je serai heureux. »

Enfin, Herdman a donné quelques nouvelles d’Alphonso Davies, une des stars de l’équipe canadienne : « On va être prudent avec Alphonso, mais on est déjà rassuré sur le fait qu’il a pu travailler lors de certaines séquences avec contact. Il n’a pas encore récupéré complètement, notamment par rapport à sa vitesse, mais c’est normal. On ne veut rien précipiter, mais on veut l’avoir avec nous contre la Belgique, évidemment. »