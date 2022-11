Coupe du monde 2022: les supporters invités ne recevront finalement pas d’indemnités quotidiennes de la part du Qatar

Le Qatar a invité près de 1000 supporters afin d’assister à la phase finale de la Coupe du monde à Doha du 20 novembre au 18 décembre. Ces supporters qui ont été invités par le Qatar ne toucheront finalement pas d’indemnités quotidiennes.

Afin d’améliorer son image, le Qatar a invité des supporters tout frais payés. Le pays organisateur a, en plus de ça, organisé le déplacement à Doha de plusieurs comptes influents spécialisés dans le sport sur les réseaux sociaux. Toutefois, d’après les informations du Gardian, ces supporters ne recevront pas d’indemnités quotidiennes comme c’était initialement prévu.

Ces indemnités quotidiennes qui devaient s’élever à 68 euros pouvaient notamment permettre d’acheter de la nourriture et des boissons sur place. « L’indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L’allocation était destinée à augmenter légèrement vos fonds personnels pour vous aider à prendre des rafraîchissements pendant votre séjour » est-il écrit dans le mail consulté par The Guardian.