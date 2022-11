Réintégrer Trump sur Twitter: le «oui» est majoritaire dans le sondage d’Elon Musk

Plus de 10 millions de comptes Twitter s’étaient déjà exprimés samedi matin sur l’opportunité de rétablir celui de Donald Trump, le «oui» menant à plus de 52% dans ce sondage en ligne en 24 heures lancé par Elon Musk. A moins de onze heures de la clôture des votes, le «non» était à 47,7%, sans que l’on sache concrètement quelle serait la conséquence de ce scrutin.

«C’est fascinant d’observer ce sondage!», a tweeté samedi matin le milliardaire, qui s’était félicité dans la nuit du rythme des suffrages, d’environ un million par heure.

Banni en janvier 2021

Twitter avait banni Donald Trump le 8 janvier 2021, deux jours après l’invasion du Capitole par ses partisans, face au «risque de nouvelles incitations à la violence».

Elon Musk avait ensuite ouvert la porte en mai à un retour de l’ex-président républicain sur Twitter. Un tel retour susciterait des vagues dans la société et la politique américaines, d’autant plus que M. Trump s’est de nouveau lancé dans la course à la Maison Blanche.