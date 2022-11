Un hôtel loin de la ville pour les Diables rouges, afin de mieux se concentrer sur leur Coupe du monde: «On sera tranquille ici» (photos)

Après de longs kilomètres où le sable de plus en plus imposant est l’unique paysage, une sortie d’autoroute n’indique ni ville, ni centre urbain. Mais directement l’hôtel des Diables rouges, le Hilton Salwa Beach Resort. Au milieu de nulle part et juste à côté du Golfe arabique, les Diables prennent tout doucement leurs marques après une arrivée très tardive, leur avion ayant atterri à Doha dans la nuit de vendredi à samedi. Un havre de paix loin du pseudo-enthousiasme montant dans les artères et les rues de la capitale.

À quelques heures de l’ouverture entre le Qatar et l’Equateur – on rappelle que le match d’ouverture devait être Pays-Bas – Sénégal mais l’Emir s’en est mêlé –, on est loin de la folle excitation. Les Diables, eux, en sont encore un peu plus éloignés. « On sera tranquille ici », confirme Timothy Castagne.

Pour ressentir l’atmosphère de leur troisième Coupe du monde de rang après le Brésil et la Russie, ils devront sans doute attendre leur entrée en lice mercredi contre le Canada. En attendant, ils préparent leur première sortie dans la quiétude. Doux euphémisme tant l’endroit est… désert. Et surtout, il y faut montrer patte blanche pour pouvoir y déposer le moindre orteil. Ce samedi, pour la première fois, la presse s’y est rendue. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’on ne lésine pas sur la sécurité. Pour chaque journaliste, photographe ou cameraman, le contrôle des accréditations se multiplient presque à l’infinie. Parfois avec deux « checks » en l’espace de dix secondes. Des fois que le collègue n’aurait pas eu l’œil bien entraîné et aurait laissé passer une personne lambda. Un zèle bien supérieur à celui vécu quelques heures plus tôt à l’aéroport de Doha où les contrôles ont été bien légers qu’attendus.

Dans leur « bunker » de luxe avec terrains de sport nombreux et multiples, les Diables ne risquent pas d’être perturbés comme ce fut le cas sur la piteuse pelouse d’Al Yarmouk au Koweït. Avec comme revers de la médaille de ne pas totalement ressentir l’ambiance « Coupe du monde » avant le coup d’envoi face à la sélection nord-américaine. Ce qui avait cruellement manqué face à l’Égypte en amical comme l’avait souligné Roberto Martinez…