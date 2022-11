Timothy Castagne voit un problème de communication dans la défaite des Diables rouges contre l’Egypte: «Nous devons plus parler sur le terrain»

Timothy Castagne, titularisé lors de la défaite 2-1 contre l’Égypte vendredi, était malgré lui à l’origine du deuxième but égyptien en seconde période. Juste après le coup d’envoi, les Diables ont été pris dans leur dos par un long ballon et Castagne a dû laisser filer Trezeguet, qui a trompé Courtois.

« Il y a deux points que nous devons analyser après ce match », a reconnu Castagne en conférence de presse, samedi. « Nous devons plus oser parler sur le terrain et nous avons commis aussi des erreurs de position. Je n’ai pas encore regardé la phase du but. Mais dans une telle situation, tu n’as pas beaucoup de temps pour réagir. »