Timothy Castagne: «Roberto Martinez nous laisse ruminer entre nous notre défaite face à l’Egypte»

La seule et unique joute de préparation disputée par les Diables rouges a tourné à la confusion. Manque d’implication, erreurs individuelles mais aussi quelques réactions d’orgueil éparses ont marqué la dernière soirée à Koweït City. Le vol vers Doha et l’arrivée nocturne au Hilton Salwa Beach Resort a permis au groupe de faire le point.

Après son mauvais alignement sur le second but égyptien qui scella le sort des Diables, Timothy Castagne est de ceux qui ont passé une mauvaise nuit. Sans pour autant en perdre le sommeil… On sent que le sens des responsabilités est suffisamment imprégné dans la personnalité de l’Ardennais pour que celui-ci ne considère pas la défaite contre l’Egypte comme un simple accident de parcours.