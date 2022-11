Coupe du monde 2022: même au Qatar, le «show must go on»

C’est parti ! Après douze ans d’attente, le Qatar va enfin ouvrir les portes de sa démesure financière pour désigner le nouveau champion du monde de football. Une discipline aux valeurs solidaires, de cohésion et d’unité. Tout le contraire d’un pays hôte sous le feu des critiques depuis qu’il a obtenu le droit d’accueillir les meilleures nations footballistiques. « J’aurais aimé disputer ce tournoi dans un autre pays ». Figure emblématique du vestiaire allemand, Leon Goretzka n’est qu’un exemple parmi le flot de remarques acerbes sur les Qataris. Eux qui doivent déjà se dépêtrer de divers domaines, de la communauté LGBT aux défenseurs de l’environnement. « Cette compétition sera la plus neutre en carbone de toute l’histoire ». La FIFA a lancé une parole qui s’est rapidement propagée avec hilarité au sein des experts environnementaux. Avec sa climatisation omniprésente et les moyens mis en œuvre au cours des derniers mois, il apparaît impensable de pouvoir avancer un tel argument en pleine période de crise énergétique…

Des hommes et des femmes qui s’entassent depuis plusieurs jours dans les zones qui leur sont réservées et qui se confondent avec les « faux fans » payés par l’organisation pour s’assurer d’un regard positif sur le tournoi. Des gens incapables de donner le nom d’un joueur de l’équipe dont ils portent leur maillot ou dans l’embarras au moment de répondre aux questions des journalistes présents.

Des médias qui doivent se contorsionner dans des espaces plus restreints et sommaires que prévu, au même titre que les partisans venus contre une somme conséquente d’argent dans des hôtels montés à la hâte et ce, dans des conditions de travail abominables. Manque de sécurité, horaires affolants et absence d’eau pour s’hydrater, les ouvriers mal payés ont travaillé dans la douleur, l’indifférence mais surtout la crainte de mourir de harassement. Officiellement, trois personnes ont trouvé la mort durant leur labeur mais selon des organismes œuvrant pour le respect des droits de l’Homme, ce chiffre se veut loin de la réalité.

La fiction, elle, verra tout de même des stades pleins, des matches de feu et des rencontres insipides. Dans les jours qui viennent, des surprises scelleront le score de certains affrontements tandis que des jeunes joueurs se révéleront aux yeux des amateurs d’un ballon qui, fort heureusement, restera rond durant tout le tournoi.