La COP27 adopte un texte final, l’UE et l’ONU déçues par l’accord

La décision finale réaffirme l’un des principaux objectifs de l’accord de Paris qui est de limiter le réchauffement mondial à 1,5ºC par rapport à l’ère pré-industrielle. Le texte adopté souligne le besoin urgent « de réductions immédiates, profondes, rapides et durables » des émissions mondiales de gaz à effet de serre et salue les derniers rapports du Giec, le groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui mettent en évidence le fait que chaque fraction de degré augmente les effets délétères des changements climatiques.

Après des négociations longues et difficiles qui ont largement débordé du calendrier prévu, la COP27 s’est terminée dimanche à l’aube après avoir adopté un texte très disputé sur l’aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique mais sans nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre.

À lire aussi La méfiance entre le Nord et le Sud mine la COP27 qui se prolonge

Le leader de la délégation européenne, Frans Timmermans, a toutefois regretté en séance plénière le manque d’ambition affiché par de nombreux pays à Charm el-Cheikh. « Trop de parties ne sont pas prêtes à faire des efforts accrus, certains pays ont même voulu revenir en arrière par rapport au pacte de Glasgow », adopté l’an dernier à la COP26 et dont l’objectif principal était de « garder en vie » l’objectif d’1,5ºC, a déploré le vice-président de la Commission européenne.

Des avancées ?

La décision finale adoptée par les près de 200 pays réunis à Charm el-Cheikh pour la 27e conférence climat de l’Onu consacre un statu quo par rapport à la COP26 de Glasgow sur la question de la sortie des énergies fossiles, dont on sait pourtant que leur utilisation massive est à l’origine du réchauffement climatique.

Alors que la guerre en Ukraine a contraint les Européens à se détourner du gaz et du pétrole russes, certains pays décidant de relancer des centrales à charbon particulièrement polluantes pour assurer leur sécurité énergétique, la décision adoptée dimanche à Charm el-Cheikh se contente de souligner l’importance de progresser vers un mix énergétique propre, comprenant des énergies renouvelables et « basses émissions ».

À lire aussi Climat: de fortes tensions brouillent la fin de la COP27

Un « manque d’ambition »

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a regretté le manque d’ambition de la COP27 sur la réduction des gaz à effet de serre, qui devraient être réduits « drastiquement ». « Nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant --et c’est une question à laquelle cette COP n’a pas répondu », a-t-il déclaré à l’issue de la conférence climatique.

L’Union européenne s’est déclarée « déçue » par le manque d’ambition dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’accord scellé lors de la conférence sur le climat COP27 en Egypte. « Ce que nous avons là, c’est un pas en avant trop court pour les habitants de la planète. Il ne fournit pas assez d’efforts supplémentaires de la part des principaux émetteurs pour augmenter et accélérer leurs réductions d’émissions », a estimé dans un discours enflammé le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans à la session plénière finale après deux semaines de conférence.

Les ONG en colère

« Le monde ne peut se permettre une autre COP telle que celle-ci », « rendez-vous manqué pour sortir des énergies fossiles », « une Belgique qui reste paralysée dans ses objectifs climatiques »… Les réactions des ONG environnementales sont cinglantes. Le WWF et Greenpeace saluaient toutefois la création d’un fonds pour les pertes et préjudices en faveur des pays particulièrement touchés par la crise climatique.

Il s’agit d’une « nouvelle ère pour la justice climatique », estime ainsi Greenpeace Belgique. « Nous devons maintenant nous assurer que les pays et les entreprises les plus responsables de la crise climatique apportent la plus grande contribution » à ce fonds, préconise l’organisation environnementale.

À lire aussi La méfiance entre le Nord et le Sud mine la COP27 qui se prolonge

« L’accord sur les pertes et les dommages est une étape positive, mais il risque de devenir un « fonds pour la fin du monde » si les pays n’agissent pas plus rapidement pour réduire les émissions et limiter le réchauffement à moins de 1,5ºC », commente, de son côté, le WWF.

« En ne parvenant pas à se mettre d’accord sur l’élimination progressive des combustibles fossiles lors de la COP27, les dirigeants ont laissé passer l’occasion d’accélérer l’élimination des combustibles fossiles, nous maintenant sur la voie de la catastrophe climatique », déplore encore le WWF. Pour lui, sans une réduction rapide et profonde des émissions, il ne sera pas possible de limiter l’ampleur des pertes et des dommages.

Le monde ne peut pas se permettre de répéter une nouvelle COP comme celle-ci, qui ne parvient pas à accroître l’ambition, le financement et la crédibilité, poursuit le WWF. Aux yeux de l’organisation environnementale, il est inacceptable que les négociateurs ne soient pas parvenus à un accord plus ambitieux que celui convenu à Glasgow l’année dernière.

À lire aussi La nature et le climat: des alliés précieux à réconcilier

Côté belge, les critiques de Greenpeace s’abattaient sur la Flandre, qui « bloque les ambitions et refuse d’être solidaire ». L’ONG rappelle qu’alors que l’Europe a annoncé rehausser ses ambitions de réduction d’émissions d’ici à 2030, le nord du pays bloque depuis des années tout accord intrabelge ambitieux sur le sujet. Lors de cette COP, la Flandre a également fait obstruction sur les mécanismes de compensations des pertes et préjudices de la crise climatique pour les communautés les plus vulnérables, dénonce Greenpeace.