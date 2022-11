Le message déchirant de Benzema après son forfait pour la Coupe du monde: «De ma vie, je n’ai jamais abandonné»

Convalescent depuis un mois, Benzema a espéré voir le bout du tunnel, samedi, en participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus. L’attaquant du Real Madrid a déclaré forfait et a adressé un message touchant sur ses réseaux sociaux.

Le feuilleton des blessés continue de bousculer l’équipe de France et le dernier épisode en date prend la forme d’une violente secousse : l’attaquant du Real Madrid est à terre, comme Paul Pogba et N’Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

