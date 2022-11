La Turquie lance l’opération «Griffe Epée» dans le nord de la Syrie et de l’Irak

Les raids turcs contre plusieurs positions dans le nord et le nord-est de la Syrie samedi soir ont tué au moins six membres des Forces démocratiques syriennes (FDS) dirigées par les Kurdes, en plus de six soldats prorégime, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Dans la nuit, sur Twitter, le ministère avait lancé : « L’heure des comptes a sonné ! Les salauds devront rendre des comptes pour leurs attaques perfides », après l’attentat qui a fait le 13 novembre six morts et 81 blessés au cœur d’Istanbul. « Les nids de la terreur sont rasés par des frappes de précision », ajoutait-il sans autre détail sur les cibles visées.

L’opération a été menée « conformément aux droits de légitime défense découlant de l’article 51 de la Charte des Nations unies, afin d’éliminer les attaques terroristes du nord de l’Irak et de la Syrie, d’assurer la sécurité des frontières et d’éliminer le terrorisme à sa source », a-t-il affirmé.

Les bombardements turcs ont ciblé des sites des FDS dans la province d’Alep et de Hassaké, a déclaré à l’AFP le directeur l’ONG, Rami Abdel Rahman. Les raids ont également visé des positions où les forces du régime syrien sont déployées dans les deux gouvernorats de Raqqa (nord) et de Hassaké, tuant six membres des FDS et six membres du régime.