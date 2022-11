COP27: pourquoi faut-il sauver le soldat 1,5ºC?

On a bataillé, manœuvré, frimé, tenté d’impressionner l’adversaire. Mais le résultat est là : le texte de la décision finale de la COP27 mentionne bien que les Etats présents au sommet pour le climat qui s’est tenu en Egypte se disent « résolus à poursuivre les efforts pour limiter la hausse de la température à 1,5ºC ». Dès l’instant où le communiqué final du G20, le 16 novembre, y faisait référence, l’affaire semblait entendue. Les passions auraient dû s’apaiser, mais certains ont fait de la résistance. Les délégués à la COP ont eu des sueurs froides : certains pays, dont les producteurs de pétrole, la Chine et l’Inde, premier émetteur mondial, avaient semblé exprimer des doutes à propos de l’objectif couché dans l’accord de Paris. Stabiliser à 1,5ºC signifie un pic des émissions mondiales suivi de leur réduction très rapide. De quoi sérieusement secouer leur système économique et social…