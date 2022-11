Les terribles aveux d’Eden Hazard avant la Coupe du monde: «J’ai trop souffert» Eden Hazard, le capitaine des Diables rouges, n’aborde pas cette Coupe du monde 2022 dans les meilleures dispositions.

Belga

Par J.-F.P. Publié le 20/11/2022 à 11:47 Temps de lecture: 2 min

Il faut voir la vérité en face. On ne retrouvera plus jamais le vrai Eden Hazard, celui qui faisait exploser toute une défense par ses dribbles et ses accélérations. Plombé par les pépins musculaires depuis trois ans et remplaçant depuis une longue période au Real Madrid, le Diable rouge entame cette Coupe du monde 2022 en manque de rythme. Sa prestation individuelle face à l’Égypte (1-2) n’a rassuré personne. Pire, elle inquiète. Si bien que le capitaine belge pourrait commencer le tournoi sur le banc. Au profit de Leandro Trossard ou Yannick Carrasco ? Seul Roberto Martinez décidera du sort d’Eden Hazard, en qui l’Espagnol garde malgré tout une énorme confiance. Interrogé par le quotidien français L’Équipe, le Merengue a expliqué son mal-être dû à ses problèmes physiques. « J’ai vécu ces trois dernières saisons au Real Madrid comme un échec. Ce n’est pas habituel. Il y a eu beaucoup de blessures, puis le Covid. Je n’ai jamais pu montrer ce que je pouvais faire. Pour moi, c’était dur de comprendre le pourquoi de la chose », pose l’ailier de 31 ans, qui affiche la volonté « de jouer des gros matches » avec cette période délicate.

« Nous sommes moins forts qu’en 2018 » Pourtant, il y a quatre ans, Eden Hazard avait porté l’équipe nationale belge à la troisième place du Mondial russe. Et avait été désigné deuxième meilleur du tournoi. « Pour être honnête, je n’ai plus cette forme. Je ne le montre pas, mais j’ai trop souffert, mentalement et physiquement. Je n’ai pas honte de le dire. En 2018, j’étais peut-être dans les dix meilleurs joueurs du monde. Est-ce que je vais revenir à ce niveau ? Je ne pense pas. Mais si mon corps me le permet, je peux encore faire des super trucs. »