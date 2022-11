Jérémy Doku avant la Coupe du monde: «Mon objectif? Mettre le feu quand je serai sur le terrain»

Malgré pas mal de blessures qui l’ont éloigné régulièrement des terrains avec le Stade Rennais, Jérémy Doku a glané sa place parmi les 26 heureux élus pour la Coupe du monde. L’ailier belge ne cache pas sa satisfaction, quelques heures après avoir atterri sur le sol qatari. « Je suis heureux d’être ici », pointe l’ancien Anderlechtois. « Les séances d’entraînement se déroulent bien. Je me sens bien. Est-ce que je dois faire des choses spécifiques pour rester en forme ? Non, simplement bien s’échauffer, s’étirer et prendre un bain de glace »

À seulement 20 ans, Doku a donc déjà traversé des périodes délicates. « Quand on se blesse, on se pose beaucoup de questions. Dans une carrière de footballeur, il y aura toujours des blessures, mais j’espère maintenant que j’ai eu ma dose. Je fais tout ce que je peux pour ne plus me blesser et rester en forme. Je sais ce que je peux faire sur le terrain. Par exemple, contre l’Égypte, j’ai eu dix minutes. Je voulais montrer que je suis prêt, même si j’ai eu des mois difficiles. Le coach sait ce que je peux apporter. C’était la chose la plus importante pour moi. Il y avait beaucoup de stress avant la Coupe du monde. Je savais juste que je devais être en forme. Maintenant, je veux juste m’amuser. »