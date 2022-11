Roger Federer se confie sur sa retraite: «C’est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement»

Il explique ainsi que la vie de tennisman est assez stressante : « En tant que joueur, vous devez toujours penser au prochain entraînement, au prochain match, votre prochain voyage, a-t-il confié. Ça ne s’arrête jamais. Je ne pense pas que j’en avais complètement pris conscience, combien c’est toujours là, avec vous, et combien ça rythme votre vie. Ce n’est vraiment que quand vous dîtes stop que tout le stress s’en va. »

Il ajoute qu’il se sent désormais plus léger, lui qui n’avait plus joué en compétition depuis Wimbledon en 2021 : « C’est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement après 25 années. »