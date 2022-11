Coupe du monde: l’étonnante promesse d’Axel Witsel en cas de sacre au Qatar

Axel Witsel fait partie des joueurs les plus expérimentés de la sélection belge. Avec deux Mondiaux et deux Euros à son actif, le Colchonero pourra conseiller les plus jeunes éléments de l’équipe. S’il a évoqué différents sujets ce dimanche à l’occasion d’une conférence de presse (Lukaku, l’expérience, les critiques, son futur…), l’ancien joueur du Standard a fait une étonnante révélation.

Dans une capsule vidéo de la RTBF, le joueur de 33 ans a répondu à ce qu’il pourrait faire en cas de sacre de la Belgique le 18 décembre prochain à Doha. Sans grandement hésiter, il a répondu ceci : « Si on gagne la Coupe du monde, je rase mes cheveux. » Un pari que personne ne risque d’oublier au pays. D’autant que le garçon arbore sa célèbre coupe afro depuis plusieurs années maintenant.