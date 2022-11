COP27: un symbole fort et des tonnes de problèmes en souffrance

On l’avait écrit à l’entame du sommet de Charm el-Cheikh. Les observateurs allaient devoir décliner trois qualificatifs au moment d’en commenter les résultats : « émotionnelle, compliquée, décevante ». On n’en tire aucune gloire, mais on a eu un peu raison. La conférence climatique s’est terminée sur un résultat controversé, avec plus de trente heures de retard sur l’horaire imparti. Malgré la volonté des pays du Sud et de certains observateurs de focaliser l’attention médiatique sur l’avancée que constitue la création d’un fonds pour financer les « pertes et dommages » dus aux effets du changement climatique dans les pays vulnérables, nul n’a pu masquer l’indigence des conclusions sur les autres sujets, dont certains tout aussi cruciaux. Parmi ceux-ci : la sortie des énergies fossiles et l’accélération des réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui, seules, permettront de maintenir l’élévation de la température mondiale à 1,5ºC.