«À propos », le podcast du Soir du 21 novembre: ce qu’il faut retenir de la COP27

De vraies négociations au finish mais les participants à la COP 27 se sont finalement mis d’accord sur un texte; avec plus de 30 heures de retard sur l’horaire prévu et après des discussions, âpres et difficiles.

Il y a quelques raisons de se réjouir comme la création d’un fonds pour les pertes et dommages. Il y a d’autres points à déplorer comme l’absence d’ambition face au réchauffement. Michel de Muelenaere est notre spécialiste climat environnement. Il a suivi une partie de la COP à Charm El Cheikh. On l’a appelé pour analyser les conclusions de cette COP 27.