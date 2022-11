Formule 1: Max Verstappen remporte le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi devant Charles Leclerc et Sergio Perez

Avec le titre mondial, le deuxième consécutif, déjà dans la poche de Verstappen, l’intérêt principal de ce Grand Prix résidait dans la lutte pour la deuxième place du général, avec Leclerc et Perez à égalité (290 points) au départ.

Max Verstappen a terminé la saison 2022 de Formule 1 par sa 15e victoire de l’année. Le Néerlandais de Red Bull a remporté le Grand Prix d’Abu Dhabi, 22e et dernière manche du championnat du monde, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), vice-champion du monde, et son équipier mexicain Sergio Perez, dimanche, sur le circuit de Yas Marina (5,281 km).

Derrière Verstappen, parti en pole, Perez conservait sa deuxième place devant Leclerc. Le départ était marqué par un contact entre Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) dans la lutte pour la quatrième position. Le Britannique sortait de la piste, mais parvenait à rester en course. Il rencontrait cependant des problèmes avec sa voiture, et glissait en sixième position, derrière son équipier George Russell. Les positions restaient inchangées même après le premier pit stop.

Perez repassait au stand au 34e tour pour son deuxième arrêt. Leclerc tentait de rallier l’arrivée avec une stratégie à un seul arrêt. Verstappen conservait une avance confortable et signait le 35e succès de sa carrière. Il fixe donc à 15 le record de Grands Prix remportés sur une saison. Le Néerlandais avait égalé Michael Schumacher et Sebastian Vettel le 23 octobre en s’imposant au Texas, améliorant le record une semaine plus tard au Mexique.