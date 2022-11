Acquiert-on du vent en achetant dématérialisé?

Notre consommation culturelle a évolué et les œuvres dématérialisées se sont grandement normalisées. Malheureusement, entre l’interdiction du prêt et de la revente, les consommateurs voient leurs droits limités.

Noël approche à grands pas et, avec lui, commence à se poser la question des cadeaux. Pour sa tante, on peut être tenté d’offrir une liseuse d’ebook. Pour la petite-cousine, une console dernier cri sans lecteur de disque et dont les jeux s’obtiennent exclusivement en téléchargement. Enfin, pourquoi ne pas offrir à son père, réfractaire à prendre un abonnement musical, un bon d’achat iTunes ?

Il n’aura échappé à personne que notre consommation culturelle s’est largement dématérialisée. On n’achète plus de CD ni de DVD comme dans les années 90. Désormais, on télécharge, on streame. On écoute même les livres.