François De Smet sur la crise de l’accueil: «Faudra-t-il un mort pour saisir l’urgence?»

Le président de Défi et ex-directeur du Centre fédéral migration (Myria) tire la sonnette d’alarme : « Sous le précédent gouvernement, avec la même situation, la terre aurait tremblé. »

François De Smet est un homme aux multiples casquettes. Député fédéral, il est aussi et au moins jusqu’à l’élection interne fixée au 4 décembre prochain, le président du parti Défi. Philosophe de formation, il s’est fait connaître du grand public en tant que directeur de Myria, le Centre fédéral migration, lors de la crise des réfugiés syriens en 2015. Depuis les bancs de l’opposition, il commente le chaos migratoire qui bouscule la Belgique depuis plus d’un an.

Des femmes et des enfants à la rue. Des violences au centre d’enregistrement à Bruxelles. Et plus de 2.000 demandeurs d’asile SDF, selon les ONG. La situation est grave ?