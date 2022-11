Morgan Freeman, BTS: les stars qui ont participé à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022

Le match d’ouverture entre le Qatar et l’Equateur approche (17 heures) et le show a débuté, sous les yeux notamment du président de la Fifa Gianni Infantino et de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad al-Thani, qui a prononcé un bref discours.

Des stars, comme l’acteur Morgan Freeman ou le groupe de K-Pop BTS ont participé au spectacle.