Coupe du monde: Alphonso Davies, la star du Canada, est finalement «prêt à jouer» contre les Diables rouges

Sur la touche depuis le début du mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Alphonso Davies sera prêt pour l’entrée en lice du Canada en Coupe du monde. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé ce dimanche, après avoir participé à l’entraînement collectif de sa sélection.

« Si j’étais à 50 %, on ne prendrait pas de risque, mais je suis prêt à jouer. Oui, je serai sur le terrain contre la Belgique », a précisé le gaucher du Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour le Canada, qui peut pousser un ouf de soulagement. Avec Davies, les Canucks seront bien plus dangereux et plus ambitieux.