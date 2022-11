Olivier Renard: «Comme la Belgique, le Canada a une génération dorée»

Olivier Renard, directeur technique du CF Montréal, qui compte six joueurs dans la sélection canadienne, juge l’évolution du football du premier adversaire des Diables.

Arrivé à Montréal en octobre 2019, Olivier Renard vient de passer une nouvelle entente, comme on dit là-bas, pour une durée indéterminée comme directeur technique et désormais vice-président. Après une excellente saison terminée dans les Playoffs de MLS, son club sera représenté par six joueurs canadiens au Mondial. Avant son départ pour le Qatar, où il va soutenir ses joueurs lors des deux premières rencontres, il dresse le portrait du football au Canada.

Olivier Renard, comment jugez-vous l’évolution du football canadien ?