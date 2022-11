Le «zéro contention»: un objectif atteignable?

Est-il possible de diminuer, voire de supprimer complètement la contention physique et chimique ? Visite de deux maisons de repos et de soins qui ont inscrit cette démarche dans le projet de leur établissement.

Les Jardins de Scailmont, à Manage, accueillent une petite centaine d’habitants présentant tous des troubles cognitifs. Sur la façade de l’ASBL, une inscription résume bien l’esprit du lieu : maison de vie. « Notre projet s’inspire de différentes approches respectueuses des droits et du bien-être des aînés : Senior Montessori, l’humanitude et le modèle Tubbe », explique Christian Bellaert, le directeur. « Nos valeurs ont toujours été la liberté maximale, le respect, la recherche du maintien de l’autonomie, l’esprit familial et l’entraide », ajoute celui qui dirige la maison depuis vingt ans. A ses côtés, Patricia Daune, référente démence, et Brieuc Collard, coordinateur thérapeutique. C’est à trois qu’ils ont souhaité présenter l’institution : « La liberté est un besoin humain primordial. Si les habitants veulent sortir de la maison, ils sont libres de le faire. Lorsque les personnes sont capables de se promener seules et de se retrouver, pas de problème.