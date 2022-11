Maisons de repos et de soins: la contention, un mal nécessaire?

Quand je serai morte, je voudrais que tu racontes ce qu’il m’est arrivé. » Elle portait le même prénom que moi. C’était ma marraine. Elle était entrée en maison de repos après une chute et un séjour à l’hôpital. La kiné avait recommandé de la faire marcher tous les jours. Mais ce conseil était resté lettre morte : aider à se mouvoir une personne âgée qui se déplace avec difficulté prend du temps, une denrée dont les soignants affirmaient manquer cruellement. « Le matin, après ma toilette, on m’installe dans le fauteuil et on fixe la tablette sur les accoudoirs. Il m’est donc impossible de me lever », m’avait-elle raconté, elle qui, jusqu’au bout, aura gardé toute sa lucidité. « Lorsqu’il y a des activités, les aides-soignantes m’y emmènent dans un fauteuil roulant parce que ça va plus vite. Je ne marche plus jamais. Heureusement, j’ai de la distraction grâce à la fenêtre de ma chambre qui donne sur la rue ! » En quelques mois, faute de mobilisation, sa masse musculaire avait fondu.