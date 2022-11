Jean-Marie Cavada: «Les Gafam sont les prédateurs des valeurs et de l’économie européennes»

Intensément journaliste, ex-président de Radio France et député européen, Jean-Marie Cavada est aussi un infatigable défenseur des médias et des libertés individuelles. Aujourd’hui président de la Société des droits voisins de la presse (en France) et de l’Institut des Droits Fondamentaux Numériques (iDFRights), il est aussi le principal promoteur de la directive « droits d’auteur-droits voisins », qui permet aux éditeurs de négocier la reprise des contenus de presse par les grandes plateformes. Il sera à Bruxelles, ces jeudi et vendredi, à l’Ihecs, pour présider les premières assises européennes du journalisme.

Le journalisme, singulièrement européen, est-il menacé ?