Pas d’opposition massive à la fusion à Bertogne

Les citoyens devaient donner leur avis sur le mariage avec Bastogne. Le « non » l’emporte mais le taux de participation est trop faible pour remettre la procédure en cause.

Dimanche matin, 2.890 habitants de Bertogne (16 ans et plus) étaient invités à donner leur avis sur le projet de fusion entre leur commune et Bastogne, en vue des élections communales de 2024. Cette consultation populaire n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure mise au point par la Wallonie. Mais les opposants à la fusion avaient organisé une pétition dont le succès a contraint la commune de Bertogne à organiser ce vote purement consultatif.

Les résultats de celui-ci sont connus : le « non » à la fusion recueille 65 % des voix, mais seuls 42 % des électeurs de la petite entité luxembourgeoise ont pris la peine de se rendre aux urnes. Ces 65 % d’opposants ne représentent en réalité que 21 % de la population totale de Bertogne et 27 % des citoyens convoqués ce dimanche.