Avec son «Mondial arabe», le Qatar tient sa revanche

Elle a fini par s’ouvrir, cette Coupe du monde. Malgré les pressions au boycott, les tentatives de la déplacer dans un autre pays hôte, les critiques en série... L’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani n’a pas pu cacher sa satisfaction, un immense sourire lui barrant le visage lors du coup d’envoi du Mondial 2022.

La cérémonie d’ouverture célébrait le Qatar dans toute son identité bédouine et son ouverture au monde, laissant évidemment sous silence les polémiques sur les droits des travailleurs migrants, des femmes et des LGBTQIA+. Lors de son bref discours, le dirigeant qatari s’est félicité d’acueillir dans « un pays arabe un des tournois les plus réussis. Nous avons déployé tous les efforts et investi pour le bien de toute l’humanité. »