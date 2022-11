Quand l’école a besoin de déconnecter

Les applis et réseaux sociaux ont bouleversé les relations professeurs, élèves, parents, rendant poreuse la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Certains réclament un droit à la déconnexion.

Classroom, Moodle, Cabanga, Konecto, Smartschool. Sans compter les e-mails. Sans compter non plus les messageries Teams, Messenger, WhatsApp, ... On ne dénombre plus les moyens électroniques intervenant en support des relations professeurs/élèves/parents. La tendance n’est pas neuve, cela fait une dizaine d’années que les écoles s’équipent peu ou prou pour négocier le virage numérique. Une dizaine d’années qu’ordinateurs, smartphones, tablettes, tableaux interactifs, ... sont au service de la transition numérique avec les vifs encouragements des acteurs du Pacte pour un enseignement d’excellence. Une tendance que l’ère covid, avec ses cours en ligne et la généralisation de la communication électronique, a littéralement fait exploser. Mais alors que le soufflé de la pandémie est largement retombé, la digitalisation des interactions propres au monde scolaire n’a pas faibli. Non sans difficultés techniques ou relationnelles. Nombreux aujourd’hui sont les directions, les enseignants, les élèves, les parents… à évoquer les dérives du système.