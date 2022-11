Climat: la solidarité attend d’autres gestes

Charm el-Cheikh est une occasion manquée : on a accepté de payer pour les dégâts dus à la baignoire qui déborde. Mais parce qu’il nous en coûte, parce que d’énormes intérêts sont en jeu, on n’a pas eu les tripes de fermer le robinet qui coule.

Parfois certains se réjouissent que le verre soit à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Dimanche matin, à la COP27, une partie de la communauté internationale et des organisations environnementales a inventé un nouveau concept : exulter parce qu’il y a… un verre. La métaphore peut paraître cruelle, mais les faits sont là. Au-delà du symbole que représente la création d’un fonds pour financer les dégâts irréversibles dus au changement climatique, ce qui sort du sommet tenu en Egypte ne permet aucunement d’inverser, voire de ralentir, les évolutions dramatiques qui précipitent le monde vers un réchauffement aux impacts de plus en plus graves.