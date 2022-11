Coupe du monde: le Qatar a réussi sa cérémonie, pas son match d’ouverture

L’Emir al-Thani et Gianni Infantino, président de la FIFA, peuvent pousser un « ouf » de soulagement. La Coupe du monde 2022 est lancée. Leur tournoi. L’objet de toutes les polémiques autour des droits humains, des droits du travail et de l’urgence climatique. Une compétition de la démesure à l’image d’une ville de Doha où les immeubles sont alignés les uns à côté des autres avec l’envie de toujours être plus proche du ciel que le voisin. Un environnement assumé sans aucun problème par Gianni Infantino dont les polémiques glissent sur le veston et qui ne comprend pas comment l’Occident peut se montrer aussi moralisateur.