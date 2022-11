ION Hockey League: le Léopold, toujours invaincu, passera l’hiver bien au chaud

L éopold – Gantoise : 1-0. La dernière journée de ce premier tour offrait une magnifique affiche entre les 2 premiers équipes de la division d’honneur. Un duel au sommet entre le Léopold, impressionnant en tête de la compétition avec 10 succès, et la Gantoise, de plus en plus régulier et costaud dans ce championnat. Sous une pluie battante, les 2 équipes démontraient qu’elles avaient envie, au plus vite, envie de forcer la décision et prendre l’ascendant dans cette partie. Mais le premier quart d’heure était à l’avantage des Flandriens, pourtant privés de l’internationale français Charles Masson, plus dangereux et plus rapides que leurs adversaires du jour. A la pause, il ne manquait finalement qu’un but après 35 minutes très plaisantes et un rythme très soutenu de la part des Gantois plus dangereux et plus inspirés dans ce duel.

Dans les dernières secondes de la première période, Tom Boon ne parvenait pas à donner l’avantage aux siens sur stroke en envoyant son envoi sur le poteau du but de Tomas Santiago. Mais c’est finalement à la 49e minute que l’attaquant des Red Lions inscrivait son 34e but de la saison en proposant un solo impressionnant dans le cercle gantois. Un premier but qui coupait un peu les jambes des Flandriens, pourtant assez dominants depuis l’entame des débats. Les Gantois sortaient leur gardien à 2 minutes du coup du coup sifflet final mais ce n’était pas suffisant pour recoller au score malgré un tout dernier penalty obtenu à l’ultime seconde de jeu. Toujours invaincus en 12 rencontres (1 partage), les Bruxellois terminent donc en tête à l’issue de ce premier tour avec 34 points et 7 unités d’avance sur le Dragons.