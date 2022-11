La volte-face surprenante d’un fan de l’Equateur lors du match d’ouverture du Mondial (vidéo)

Un supporter équatorien s’est fait remarquer en tribune lors du match d’ouverture de la Coup du monde entre le Qatar et l’Equateur ce dimanche. Peter, venu en famille au stade Al-Bayt, s’est d’abord attiré les foudres du public qatari présent tout autour de lui en mimé le geste de l’argent avec ses doigts. On le retrouve ensuite tout sourire en train de discuter et sympathiser avec un supporter qatari qui l’avait pourtant sommé de s’asseoir et de se taire quelques minutes plus tôt.

Une belle réconciliation entre ces deux fans qui a fait le tour des réseaux sociaux à l’issue de la rencontre.