Jean-Michel Larqué: «L’Angleterre est trop absente de ses clubs pour être favorite»

1 Les Three Lions pas armés pour espérer plus qu’une demi-finale

En Coupe du monde, on attend une performance notable de l’Angleterre depuis 1966, son seul trophée remporté lors d’un tournoi organisé à domicile. Un comble pour le pays inventeur du football. Vous me ferez remarquer, et à juste titre d’ailleurs, qu’il y a moins d’un an et demi, les Three Lions étaient en finale de l’Euro. D’accord, mais je vous objecterai que là aussi, il s’agissait d’une compétition dont les demi-finales et la finale avaient été attribuées à l’Angleterre. Une procédure qui préfigurait en quelque sorte le débat autour de la manière dont le Qatar a obtenu de pouvoir organiser le Mondial 2022.