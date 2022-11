Formule 1: les lots de consolation à Leclerc et Ferrari derrière Verstappen

Max Verstappen a conquis sa 15e victoire de la saison, dimanche à Abou Dhabi. Charles Leclerc et Ferrari ont assuré leurs deuxièmes places aux championnats, devant Checo Pérez et Mercedes.

Il était difficile de regarder le Grand Prix d’Abou Dhabi, dimanche, sans éveiller quelques souvenirs glaçants de ce qui s’y était produit il y a douze mois, et qui avait débouché sur le premier sacre de Max Verstappen dans les conditions chaotiques que l’on sait. Un an plus tard, le Néerlandais est venu parachever son deuxième titre mondial par une 15e victoire nette et sans bavure, au terme d’une saison qu’il a totalement dominée au sein d’une écurie Red Bull retrouvée. « Quinze victoires sur la même saison (en 22 Grands Prix, NDLR), je pense qu’il va être difficile de faire mieux à l’avenir », reconnaissait le double champion du monde, étrangement sifflé par une partie du public, alors que l’an dernier, il avait au contraire bénéficié de son soutien quasi inconditionnel.