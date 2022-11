Hockey: le Léo tiendra-t-il ce rythme infernal après la trêve?

La compétition domestique a rendu ses premiers jugements après douze journées. Et au moment de ranger les sticks aux vestiaires jusqu’au 5 mars prochain pour laisser la place à la préparation des Red Lions pour la prochaine Coupe du monde, ainsi qu’à la saison indoor, le Léopold arbore un large sourire. Les Ucclois ont dominé ce premier tour de la tête et des épaules en signant onze succès et un partage. Mais plus que les statistiques et le bilan comptable, c’est bien la qualité de jeu et l’impression de facilité qui fascinent lorsqu’on analyse les prestations des ouailles d’Agustin Corradini. Le coach argentin a réussi à façonner un système performant et très efficace autour d’un Tom Boon percutant avec 34 buts inscrits en douze sorties. « Quand nous jouons de la sorte, nous pouvons battre tout le monde », précise Elliot Van Strydonck. « Mais comment garder le même investissement durant 70 minutes ? Comment conserver la motivation intacte ? Le défi est là et sans arrogance vis-à-vis de nos adversaires.