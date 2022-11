2022, la folle année de Novak Djokovic

Expulsé d’Australie après une terrible saga, en janvier dernier, interdit de territoire américain tant au printemps (Miami et Indian Wells) qu’en été (US Open et toute la tournée US) pour ces mêmes convictions contre le vaccin anti-covid, Novak Djokovic aurait dû classer 2022 en « annus horribilis ». Il aurait dû se dire que cette année n’était définitivement pas la bonne, comme un malheureux qui se prend le pied dans le tapis, et la tête dans le lustre, au lever d’un vendredi 13. Ce n’était pas sa saison, et pourtant le Serbe ne s’est pas assis sur cette fatalité. Que du contraire, il a saisi toutes les opportunités pour faire de 2022 son année folle. Avec, donc, beaucoup de très bas, mais autant de très hauts. Comme lors de sa victoire à Wimbledon (qui ne rapportait pourtant aucun point ATP, quand rien ne va…), et aussi, et surtout, lors de cette incroyable fin de saison qui l’a vu remporter 18 de ses 19 derniers matches, et donc trois titres : Tel Aviv, Astana et le fameux Masters ATP de Turin, ce dimanche.