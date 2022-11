Procès de l’accident de train à Morlanwelz: la SNCB poursuivie pour homicide involontaire

Ce lundi sera exprimé le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi dans le cadre de l’accident de train de Morlanwelz, en 2017, qui avait coûté la vie à deux ouvriers. Infrabel et la SNCB sont poursuivis pour coups et blessures involontaires et homicides involontaires.

Le jugement du procès de l’accident ferroviaire à Morlanwelz, le 27 novembre 2017, sera prononcé ce lundi à 14h00 devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge et la SNCB sont poursuivis pour coups et blessures involontaires et homicides involontaires ainsi que pour des préventions liées au bien-être au travail à la suite d’un double accident survenu en l’espace de quelques minutes à Morlanwelz et à Strépy-Bracquegnies (province de Hainaut).

Chronologie

Le 27 novembre 2017, vers 07h00, un premier accident de train a lieu à hauteur du passage à niveau de la chaussée de Mariemont à Morlanwelz. Un véhicule immobilisé sur le passage à niveau est percuté par un train de la ligne 112 Marchienne-au-Pont-La Louvière. «La voiture a été trainée sur 380 mètres avant de s’embraser. Le feu s’est propagé à la cabine de conduite de l’automotrice 442. Une équipe de relevage de l’atelier technique de Charleroi a été envoyée sur place, avec un train de relevage pour procéder à l’évacuation du train immobilisé sur la voie», avait précisé le ministère public.

Le train de relevage arrive sur place vers 14h45 mais le désaccouplage des deux automotrices qui composaient le train se révèle impossible. Le remorquage des deux automotrices vers la gare de Piéton est donc décidé. «Entretemps, une équipe d’Infrabel est intervenue sur place pour réparer les dommages occasionnés à la voie sur le lieu du premier accident. À 19h44, une des deux automotrices s’est détachée et a dévalé la pente en sens inverse sans personne à bord, sans frein, sans faire de bruit et sans le moindre éclairage pendant la nuit. Deux ouvriers d’Infrabel ont perdu la vie après avoir été percutés par le train qui s’est détaché du convoi alors qu’ils travaillaient sur la voie. Vers 20h05, l’automotrice a percuté un train blessant plusieurs personnes à Strépy-Bracquagnies», avait souligné l’auditeur du travail.

Selon le ministère public, Infrabel et la SNCB ont commis un défaut de prévention et de prévoyance au niveau des risques possibles à la suite de ce type de situation. Des amendes s’élevant à 30.000 et à 35.000 euros ont été requises contre respectivement Infrabel et la SNCB. La société nationale des chemins de fer belges a, par le passé, déjà été condamnée à une amende de 35.000 euros en juin 2020 pour un défaut de bien-être au travail et pour des coups et blessures involontaires sur des membres du personnel. Infrabel a également écopé le 29 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles d’une amende de 60.000 euros dans le dossier de l’accident à Buizingen en février 2010.