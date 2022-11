«Job deal»: la semaine de quatre jours désormais possible

Dès ce lundi, les travailleurs qui le souhaitent peuvent répartir leur temps de travail hebdomadaire sur quatre jours. Le « job deal » comprend aussi la possibilité de travailler plus une semaine et moins la suivante.

C’était l’une des grandes nouveautés de l’accord de février : permettre aux salariés qui le souhaitent de travailler davantage durant 4 jours afin de pouvoir bénéficier pleinement du 5e. Le « job deal » entre en vigueur ce lundi 21 novembre. Ainsi, une personne pourra accomplir ses 38 heures hebdomadaires à raison de quatre journées de 9h30 au lieu de cinq de 7h36. L’autre formule, une semaine de 45 heures et une autre, consécutive, de 31 heures, est également validée. « Cela permettra de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, salue Pierre-Yves Dermagne (PS). C’est une des leçons de la crise du covid et c’est la première fois que des mesures de flexibilité s’adaptent aux besoins des travailleurs et non des employeurs. »

Mode d’emploi

Le salarié doit adresser une demande par écrit (recommandé ou courriel) à sa direction. « Elle doit lui répondre dans le mois », ajoute le juriste. Un refus doit être motivé. En invoquant, par exemple, l’organisation du travail qui s’en trouverait perturbée (dans le cas du travail en équipe, notamment). Avant que la mesure n’entre en vigueur, le règlement de travail de l’entreprise doit être modifié (si l’horaire y est de 38 heures/semaine) ou une convention collective de travail (si l’horaire à temps plein y est de 40 heures/semaine), signée. En cas d’accord, un avenant est ajouté au contrat de travail du salarié. Il a une validité de six mois et peut être renouvelé autant de fois que souhaité de semestre en semestre.