Polémique en vue à la Coupe du monde? Harry Kane pourrait finalement ne pas porter le brassard arc-en-ciel avec l’Angleterre

Alors que l’Angleterre avait prévu de défier la demande de la Fifa, Harry Kane et la sélection se posent désormais la question. D’après The Guardian, l’équipe anglaise se questionne à propos de ce brassard arc-en-ciel et des possibles sanctions : le capitaine pourrait recevoir un carton jaune dès le coup d’envoi.

À lire aussi Coupe du monde de football: le vrai visage du Qatar

L’initiative, baptisée « One Love » et annoncée en septembre, n’a pas obtenu de feu vert formel de la Fifa, qui a préféré samedi dégainer ses propres brassards, avec une liste de slogans plus consensuels parmi lesquels les capitaines sont susceptibles de piocher : « Sauvez la planète », « L’Éducation pour tous » ou encore « Non aux discriminations ».